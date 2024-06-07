Muğla bu bayram tatilinde de yerli turistin gözdesi oldu

EKİP - Muğla'nın yoğun ilgi gören turistik ilçeleri bu Kurban Bayramı tatilini de hareketli geçirecek.

Bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla yerli turistin Bodrum, Marmaris ve Fethiye gibi ünlü turizm merkezlerine ilgisi arttı. Rezervasyon artışlarının yaşandığı otellerde hazırlıklar tamamlandı, bayrama özel ek programlar konuldu.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, AA muhabirine, bayram tatilinin 9 güne çıkarılmasının sektör temsilcilerini memnun ettiğini söyledi.

Bu yıl turizm sezonuna büyük umutlarla girdiklerini, mayısı geçmiş yıllardan daha iyi geçirdiklerini belirten Uysal, "Haziranda da bayram denk geldiği için yoğunluk bekliyoruz. Bayramlarda bölgemize özellikle yerli misafirlerimiz çok ciddi bir talep gösteriyor. Bayram döneminde bölgemizdeki tesislerin büyük bölümü yüzde 90 doluluğa ulaştı." dedi.

Fethiye'nin doğası, tarihi ve kültürüyle ciddi bir çekim merkezi olduğunu vurgulayan Uysal, bir yılda yaklaşık 2,5 milyon misafirin bölgede ağırlandığını kaydetti.