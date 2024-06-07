Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne hava ve kara araçları yangına müdahale etti.

Marmrasi-Datça kara yolu İnbükü Koyu'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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