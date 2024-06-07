Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Marmrasi-Datça kara yolu İnbükü Koyu'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne hava ve kara araçları yangına müdahale etti.
Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Yangının bölgede bulunan enerji nakil hattından çıktığı öğrenildi.
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