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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:23 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:23
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangında 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Marmrasi-Datça kara yolu İnbükü Koyu'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne hava ve kara araçları yangına müdahale etti.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 1 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Yangının bölgede bulunan enerji nakil hattından çıktığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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