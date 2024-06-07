Muğla'da "Gazze'ye kardeş payı hayır çarşısı" açıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) öncülüğünde kurum ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla "Gazze'ye kardeş payı hayır çarşısı" açıldı.

Muğla Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bahçesi'nde açılan çarşıda, keşkek, nar suyu, Milas böreği, vali hanım Çileği ile Olgunlaşma Enstitüsü tarafından el emeği yapılan halı, kilim, deri işlemeli çanta, kemer ve cüzdanların satışı yapıldı.

Muğla Tarım İl Müdürlüğü stantlarında ise Muğla ve ilçelerinde yetiştirilen sebze, meyve, zeytin, zeytinyağı, bal gibi ürünler satıldı.

Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı da 8 aydan beri Filistin'de, Gazze'de zalim İsrail'in soykırımına şahit olduklarını ifade etti.

KADEM İl Temsilcisi Eriş Başaran Akça, KADEM başta olmak üzere Eğitime Destek Platformu, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayır çarşısı kurduklarını söyledi.

"Fertler anne ve babalarını kaybettiklerinde yetim kalmazlar, unutulduklarında yetim kalırlar." diyen Çapçı, "Biz de Müslüman Türk milleti olarak, Muğlalılar olarak, kardeşlerimizin yanında olma adına bu hayır çarşısı kermesini kurarak bu farkındalığı oluşturmak istedik. Barış ve huzur içerisinde güven içerisinde bir dünya inşa etme noktasında gayretlerimiz devam edecek." şeklinde konuştu.

Hayır Çarşısı'nda açtığı stantta kek ve limonata satan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Filistinli 23 yaşındaki Yunus Barakat ise Muğla'dan Gazzeli çocuklara destek gittiği için çok mutlu olduğunu belirtti.