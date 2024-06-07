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        Bodrum'a "Seabourn Encore" kruvaziyeri 560 yolcu getirdi

        Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 15:26 Güncelleme: 07.06.2024 - 15:26
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        Bodrum'a "Seabourn Encore" kruvaziyeri 560 yolcu getirdi
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        Bahamalar bayraklı "Seabourn Encore" isimli kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Dikili Limanı'nın ardından ilçeyi ziyaret eden 180 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştırıldı.

        Gemide çoğu ABD'li 560 yolcu ile 416 personel bulunduğu belirtildi. İşlemlerin ardından gemiden inen yolcular, Paşatarlası ve Kumbahçe sahillerinde yürüyüş yaptı, tarihi yerleri gezdi.

        Geminin akşam saatlerinde Santorini Limanı'na hareket edeceği öğrenildi.

        Öte yandan bunaltıcı havanın etkili olduğu ve sıcak havanın 40 dereceye ulaştığı ilçede yolcular ve ilçedeki tatilciler Yalıçiftlik, Kumbahçe ve Gümbet sahillerinde denize girip su sporları yaparak serinlemeye çalıştı.

        Bazı tatilciler de kafe ve restoranlar ile ağaçlık ve gölgelik alanları tercih etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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