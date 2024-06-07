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        Muğla'da "Çevreci Çocuk Şenliği ve Mavi Bayrak Şenliği" düzenlendi

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "Çevreci Çocuk Şenliği ve Mavi Bayrak Şenliği" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 16:13 Güncelleme: 07.06.2024 - 16:13
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        Muğla'da "Çevreci Çocuk Şenliği ve Mavi Bayrak Şenliği" düzenlendi
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde, "Çevreci Çocuk Şenliği ve Mavi Bayrak Şenliği" düzenlendi.

        Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği (SARÇED) tarafından koruma altındaki kum zambakları ve caretta caretta dostu plaj olarak bilinen mavi bayraklı Sarıgerme SARÇED plajında düzenlenen etkinlikte plaja mavi bayrak çekildi.

        Şenlikte çocuklara yönelik halat çekme yarışmalarının yanı sıra animasyon gösterisi ödül ve plaket töreni yapıldı. Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yılı dolayısıyla plajda pankart açıldı. Katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Sarıgerme Çevre Eğitim Derneği Başkanı Cengiz İlhan, Sarıgerme plajının 1996'dan bu yana SARÇED tarafından işletildiğini, 2007 yılından bu yana da 17 kez her yıl mavi bayrak ödülünü aralıksız aldıklarını söyledi.

        Plajın mavi bayrak standartlarına ve engellilere uygun olduğunu ifade eden İlhan, şöyle konuştu:

        "Doğaya saygılı, kum zambaklarını koruyarak, endemik bitkilerimizi koruyarak ve bunların üretilmesine katkıda bulunarak yöremizde Muğla ilimizin bana göre en güzel ve en kullanımlı en hijyenik plajıdır. 15'incisini yaptığımız Dünya Çevreci Çocuk Şenlikleri adı altında çevreye duyarlılık ve çevre eğitimi açısından bizce çok mühim olan günümüzü kutladık.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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