Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz dibi temizliği yapıldı.

3-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında, üç balıkçı barınağında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dip temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Datça merkez, Hayıtbükü ve Palamutbükü balıkçı barınakları içindeki çalışmada 10 dalgıç yer aldı. Dalgıçlara, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Datça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

Temizlik çalışmasında deniz dibinden 1 tona yakın atık çıkarıldı.