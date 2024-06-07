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        Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı

        Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz dibi temizliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 17:17 Güncelleme: 07.06.2024 - 17:17
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        Datça'da deniz dibi temizliği yapıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesinde, deniz dibi temizliği yapıldı.

        3-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası kapsamında, üç balıkçı barınağında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından dip temizlik çalışması gerçekleştirildi.

        Datça merkez, Hayıtbükü ve Palamutbükü balıkçı barınakları içindeki çalışmada 10 dalgıç yer aldı. Dalgıçlara, İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ve Datça Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

        Temizlik çalışmasında deniz dibinden 1 tona yakın atık çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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