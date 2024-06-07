Fethiye'deki Kuş Cenneti'nde çevre temizliği yapıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, Özel Çevre Koruma Bölgesi olan Kuş Cenneti'nde çevre temizliği yapıldı.

Fethiye Belediyesi koordinasyonunda Kuş Cenneti ve Ördek Adası etrafında gerçekleştirilen temizlik çalışmasında 350 kilogram çöp toplandı.

Söz konusu atıklar, ayrıştırılmak üzere geri dönüşüm merkezine gönderildi.

Fethiye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Selver Hatice Kabak, bölgede yıl içerisinde sürekli temizlik yaptıklarını anlattı.

Çalışmalarına rağmen kirliliğin sürdüğünü ifade eden Kabak, "Bu sıcak havada bizlerle buraya gelen tüm katılımcılara teşekkür ederim. Daha temiz çevre için elimizden gelenin fazlasını yapmaya devam edeceğiz." dedi.