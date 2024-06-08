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        Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Bodrum Limanı'na demirledi

        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 08.06.2024 - 11:43
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        Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Bodrum Limanı'na demirledi
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        Malta bayraklı "Marella Discovery" adlı kruvaziyer, Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

        Rodos Limanı'ndan demir aldıktan sonra rotasını Bodrum'a çeviren 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, sabah saatlerinde ilçeye ulaştı.

        Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaşan gemide, çoğu İngiliz 1775 yolcu ve 743 personel bulunuyor.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistler, turistik yerleri ziyaret etti, alışveriş yaptı, restoran ve kafelerde zaman geçirdi.

        Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Heraklion Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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