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        Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 12:58 Güncelleme: 08.06.2024 - 12:58
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        Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı
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        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan E.O. (62), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından baraka evde sahte kimlikle yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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