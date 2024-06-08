Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla aranan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.
Hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasıyla yakalama kararı bulunan E.O. (62), Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) tarafından baraka evde sahte kimlikle yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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