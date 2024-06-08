Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da evini, otomobilini ve motosikletini yakan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evi ile otomobili ve motosikletini ateşe veren zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 19:18 Güncelleme: 08.06.2024 - 19:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da evini, otomobilini ve motosikletini yakan kişi güvenlik kamerasına yansıdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evi ile otomobili ve motosikletini ateşe veren zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        S.Y'nin, pet şişedeki benzini motosiklete döküp ateşe vermesi, ardından otomobilini yakması, komşularının yangından araçlarını kurtarmaya çalışması ve yaşanan panik güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        S.Y, 24 Mayıs'ta Beldibi Mahallesi'ndeki evini, otomobilini ve motosikletini ateşe vermiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, araçlar ve ev kullanılamaz hale gelmişti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Ampute Milliler Avrupa şampiyonu!
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Atasever'in tarihi uzay yolculuğu sona erdi
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ankara’da sağanak yağış etkili oldu, yollar göle döndü
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Ali Koç: Beklediğim buluşma gerçekleşmedi
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        Mülteci kampında ölü sayısı 210'a çıktı
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        61 yaşında! 43. kez üniversite sınavına girdi
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        16 yaşında ve öz kızı... Böyle baba olmaz olsun!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        4 gündür aranıyordu! Kayıp doktor, ölü bulundu!
        Yarın evleniyorlar
        Yarın evleniyorlar
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Dambıllarla bağlayıp Sedef'i denize atmışlardı! Sıcak gelişme!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dezenflasyon dönemine giriyoruz
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Tarihi kongrede ilk gün sona erdi
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Aziz Yıldırım kongreyi terk etti!
        Âşıklar 'Deniz'de
        Âşıklar 'Deniz'de
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Her yıl aynı manzara! Sınava geç kalanlar, belgesini unutanlar...
        Pişti oldular
        Pişti oldular
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Karadenizli kaportacı 12 metrelik direğin üzerine ev yaptı
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Elma sirkesinin sağlığa beklenmedik 5 faydası!
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması
        Bakan Ersoy'dan FTI açıklaması

        Benzer Haberler

        Muğla'da sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti
        Muğla'da sürat teknesinin çarptığı turist hayatını kaybetti
        Muğla'da evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyrukluya tutuklama
        Muğla'da evinde uyuşturucu ele geçirilen yabancı uyrukluya tutuklama
        Tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, denizle buluşturuldu
        Tedavisi tamamlanan 2 caretta caretta, denizle buluşturuldu
        Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını k...
        Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde geçen Şaban Ağa Camisi özgün yapısını k...
        Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı
        Muğla'da kasten öldürme suçundan aranan firari hükümlü tutuklandı
        Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Bodrum Limanı'na demirledi
        Malta bayraklı kruvaziyer "Marella Discovery" Bodrum Limanı'na demirledi