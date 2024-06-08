Muğla'da evini, otomobilini ve motosikletini yakan kişi güvenlik kamerasına yansıdı

S.Y, 24 Mayıs'ta Beldibi Mahallesi'ndeki evini, otomobilini ve motosikletini ateşe vermiş, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülmüş, araçlar ve ev kullanılamaz hale gelmişti. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmıştı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evi ile otomobili ve motosikletini ateşe veren zanlının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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