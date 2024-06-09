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        Muğla'da "Çocuk Kitapları ve Sanat Festivali" başladı

        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Belediye ve Kara Caretta Yayınevi tarafından düzenlenen "Çocuk Kitapları ve Sanat Festivali" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 23:50 Güncelleme: 09.06.2024 - 23:50
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        Muğla'da "Çocuk Kitapları ve Sanat Festivali" başladı
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        Muğla'nın Ortaca ilçesinde Belediye ve Kara Caretta Yayınevi tarafından düzenlenen "Çocuk Kitapları ve Sanat Festivali" başladı.

        Ortaca Belediyesinin tören alanındaki festivalde, çocuklara yönelik kitap yazarlarıyla söyleşi ve imza, çeşitli atölye çalışmaları, drama ve kısa film gösterimi, şiir dinletisi, kukla, satranç ve yüz boyama etkinlikleri yapıldı.

        Festivalde Köyceğiz Bilim ve Sanat Merkezi'nden drama öğretmeni Erdal Kara'nın yazıp yönettiği Kral Mezarlarını konu alan "Kaunos" ve doğa temalı "Ağaç" konulu drama gösterileri ilgiyle izlendi.

        Etkinlikte konuşan Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, bu tür festivalin çocuklara yönelik olarak Ortaca'da ilk kez düzenlendiğini söyledi.

        Bundan sonraki yıllarda da festivalin devam edeceğini belirten Tezcan, "Bizim ilk hedefimiz çocuklara, gençlere ve bayanlara yönelik etkinlikler. Bu başlangıç oldu, inşallah halkımızın teveccühü ile daha da ilerlere gideriz, katılımlarıyla güzel programlar gerçekleştiririz." dedi.

        Organizasyon sorumlusu Erdal Kara ise festivalde drama gösterilerinden karikatür atölyesine, film atölyelerinden söyleşi ve kitaplara kadar çok farklı etkinlikler olacağını kaydetti.

        Festival, 13 Haziran’da sona erecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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