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        Muğla'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü

        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:56 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:56
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        Muğla'da kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi öldü
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        Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Nurettin Akdeniz'in kullandığı 09 UC 846 plakalı kamyonet, Köyceğiz-Fethiye kara yolu Yangı mevkisinde yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kamyonette sıkışan sürücü ve Adem Yoldaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

        Sağlık ekipleri, Akdeniz ve Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

        Cenazeler incelemenin ardından Köyceğiz Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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