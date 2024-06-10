Muğla'da mermer yüklü tır yandı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeki mermer yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeki mermer yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsü öğrenilemeyen mermer yüklü tır, Madenler Mahallesi Yatağan alt geçidi girişinde seyir halindeyken yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücünün indiği tırdaki yangın kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına köpük ve suyla müdahalede bulundu.
Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de önlem aldı.
Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale dödü.
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