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        Muğla'da mermer yüklü tır yandı

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeki mermer yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 14:40 Güncelleme: 10.06.2024 - 14:40
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        Muğla'da mermer yüklü tır yandı
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        Muğla'nın Yatağan ilçesinde, seyir halindeki mermer yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sürücüsü öğrenilemeyen mermer yüklü tır, Madenler Mahallesi Yatağan alt geçidi girişinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Alevleri fark eden sürücünün indiği tırdaki yangın kısa sürede büyüdü.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına köpük ve suyla müdahalede bulundu.

        Yolu trafiğe kapatan polis ekipleri de önlem aldı.

        Kara yolunda bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, tırın kaldırılmasının ardından normale dödü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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