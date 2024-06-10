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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

        Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 17:40 Güncelleme: 10.06.2024 - 17:40
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        Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı
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        Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.

        Düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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