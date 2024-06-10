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        Marmaris açıklarındaki teknede yaralanan çocuğa tıbbi tahliye

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 19:43 Güncelleme: 10.06.2024 - 19:43
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        Marmaris açıklarındaki teknede yaralanan çocuğa tıbbi tahliye
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.

        Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.

        Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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