Marmaris açıklarındaki teknede yaralanan çocuğa tıbbi tahliye
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında özel teknede yaralanan çocuk, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarındaki özel teknede bir çocuğun yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri gönderildi.
Ekipler, tıbbi tahliyesini yaptıkları çocuğu sağlık ekiplerine teslim etti.
Yaralı çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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