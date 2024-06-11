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        Muğla'da limandaki gemi vincinden düşen kişi öldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde limandaki gemi vincinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 12:51 Güncelleme: 11.06.2024 - 12:51
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        Muğla'da limandaki gemi vincinden düşen kişi öldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde limandaki gemi vincinden düşen kişi hayatını kaybetti.

        Güllük Mahallesi'ndeki kuru yük limanında, geminin vincinde çalışan Mehmet Şah Ece, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

        Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Ece'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Ece'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

        Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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