Muğla'da limandaki gemi vincinden düşen kişi öldü
Muğla'nın Milas ilçesinde limandaki gemi vincinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Muğla'nın Milas ilçesinde limandaki gemi vincinden düşen kişi hayatını kaybetti.
Güllük Mahallesi'ndeki kuru yük limanında, geminin vincinde çalışan Mehmet Şah Ece, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.
Çalışanların ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekibi, Ece'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
Ece'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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