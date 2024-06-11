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        Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü öldü

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 14:16 Güncelleme: 11.06.2024 - 14:16
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        Muğla'daki trafik kazasında 95 yaşındaki sürücü öldü
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamyonla çarpışan otomobilin 95 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.

        Mustafa Harımcı idaresindeki 48 F 3312 plakalı otomobil, Fethiye-Muğla karayolu, Çamköy Mahallesi Eski Hal Kavşağı'nda sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 48 JK 475 plakalı kamyonla çarpıştı.

        Kazada otomobil sürücüsü Harımcı ağır yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince Fethiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Harımcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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