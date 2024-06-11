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        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 19:53 Güncelleme: 11.06.2024 - 19:53
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        Muğla açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 31 düzensiz göçmen kurtarıldı, 18 göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

        Ekipler, lastik bottaki 6'sı çocuk 31 düzensiz göçmeni kurtardı.

        Öte yandan ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından kara üzerinde tespit edilen 5'i çocuk 18 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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