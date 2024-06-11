Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlattı.
Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Ayrıca soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.
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