Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Ayrıca soruşturma kapsamında 12 kişi hakkında "uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarda bir miktar uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

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