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        Muğla'da mezbahalar bayrama hazır hale getiriliyor

        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi il genelinde 5 mezbaha tesisini vatandaşlar için hazır hale getirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:13 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:13
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        Muğla'da mezbahalar bayrama hazır hale getiriliyor
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        Muğla Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesi il genelinde 5 mezbaha tesisini vatandaşlar için hazır hale getirdi.

        Muğla Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Müdürü Yusuf Dur, gazetecilere, Muğla'da uluslararası standartlarda kesim yapan ve gıda güvenliğine uygulayan mezbahalara sahip olduklarını söyledi.

        Kurban Bayramı öncesi il genelinde kalite belgeli mezbaha tesislerinde vatandaşlara hizmet için hazır olduklarını belirten Dur, "Halkımızın güvenli bir Kurban hizmeti alması için mezbaha ekiplerimiz bayram süresince görevi başında olacak. Et üretmenin gıda üretmek olduğu bilinciyle mezbahalarda et üretimi sırasında dikkat edilecek kriterler, halk sağlığı ve çevreyi korumak olduğundan kesimi yapılan etler isteyen vatandaşlara bir günlük soğuk hava hizmetinden sonra isteyen vatandaşlara da hemen kesim sonrası hijyenik poşetlere konulup teslim edilecek." dedi.

        Mezbahalarda yapılan kurban kesimlerinde sağlık kontrolleri rutin olarak yapılan sertifikalı kasapların görev yapacağını vurgulayan Dur, Kurban Bayramı süresince güvenlik ve zabıta ekiplerinin de kurban satış yerleri, hayvan kesim noktaları ve mezbahalarda gerekli denetimleri yapacağını kaydetti.

        Kurban Bayramı öncesi İl Kurban Hizmetleri Komisyonunun kararı gereğince kurbanlık kesim ücretlerinin büyükbaş hayvan için 3 bin 500, küçükbaş hayvan için 500 lira olarak belirlendiğini hatırlatan Dur, "Kurbanlık hayvan satış yerleri Menteşe İlçesi’nde Bayır Hayvan Pazarı ve Düğerek Hayvan Pazarı olarak belirlenirken diğer ilçelerde ise ilçenin hayvan pazarları geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi açık tutulacak. Kurbanlık hayvan satış yerlerinde Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Veteriner Hekimler hayvanların sağlık durumları ile ilgili gerekli kontrolleri düzenli bir şekilde yapacak." diye konuştu.

        Dur 2014 yılından itibaren mezbaha tesisi ve onaylı kesim yerlerinde 12 bin 579 hayvan kesildiğini, belediyeye ait hayvan pazarları ve satış yerlerinde ise 17 bin 475 hayvanın satıldığını dile getirdi.

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