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        Resilient Lady, Bodrum'a 2 bin 540 turist getirdi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 540 yolcu geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 14:26 Güncelleme: 12.06.2024 - 14:26
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        Resilient Lady, Bodrum'a 2 bin 540 turist getirdi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, Bahamalar bayraklı "Resilient Lady" isimli yolcu gemisiyle 2 bin 540 yolcu geldi.

        Rodos Limanı'nın ardından Bodrum ilçesine gelen 277 metrelik kruvaziyer, 2 bin 540 yolcusu ve 1151 personeliyle Bodrum Cruise Port iskelesine yanaştırıldı.

        Çoğunluğunu İngiliz ve ABD uyruklu yolcuların oluşturduğu turistler, Paşatarlası, Kumbahçe ve Kale Caddesi'nde yürüyüş yaptı.

        Hediyelik eşya satan iş yerlerinden alışveriş yapan yolculardan bazıları da Bodrum Kalesi, Bodrum Antik Tiyatro, Myndos Kapısı ve değirmenler gibi tarihi ve turistik yerleri gezdi.

        Geminin akşam saatlerinde Mikonos Limanı'na hareket edeceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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