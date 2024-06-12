Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.
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