Bodrum açıklarında su yüzeyine çıkan iki yunus görüntülendi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında su yüzeyine çıkan iki yunus çevredeki teknelere eşlik etti.

Blue Exile Art Project (BEAP) Sualtı Parkı 1. Etap açılış etkinliği için Bitez açıklarındaki Görecek Adası'na ilerleyen teknedeki vatandaşlar, iki yunusun deniz yüzeyine çıktığını fark etti.

Yunuslar, teknelere yakın seyrederek ilerledi. Bir süre su yüzeyine çıkarak teknelere eşlik eden yunuslar, daha sonra açıkta gözden kayboldu.