GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

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