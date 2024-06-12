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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü

        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:20 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:20
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        GÜNCELLEME - Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü
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        Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

        İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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