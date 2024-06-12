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        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluğuk yaşanıyor

        Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 17:34 Güncelleme: 12.06.2024 - 17:34
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        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluğuk yaşanıyor
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        Muğla'nın turistik ilçelerindeki sahillerde, yerli ve yabancı turistler sıcak hava dolayısıyla sahillere akın etti.

        AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden edindiği bilgiye göre, kentte hava sıcaklığı 41,2 derece olarak ölçüldü. Muğla'da son 40-50 yıllık haziran ayı ortalama sıcaklık değerleri ise 40,8 derece olarak kaydedildi.

        Aşırıcı sıcak hava nedeniyle Muğla ve turistik ilçelerinde yaşayan ve bölgede tatillerini geçiren çok sayıda kişi sahillerde yoğunluğa neden oldu.

        Deniz suyu sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü Fethiye'de, ilçe halkının yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı turist plajlarda güneşlenip, denize girerek serinledi.

        Tatilciler özellikle Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan turistler, Ölüdeniz'in güzel manzarasını havadan izleme imkanı buldu.

        Deniz suyu sıcaklığının 23 derece ölçüldüğü Marmaris'te ise tatilciler ve vatandaşlar denize girdi, plajda güneşlendi.

        Su parkları ve sporları istasyonlarında da yoğunluk gözlendi. Marmaris'in Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajlarının yanı sıra Kız Kumu Plajı'nda da yer bulmak güç oldu. Adrenalin tutkunu turistler, su sporları istasyonlarında jet ski ve deniz paraşütüyle keyif yaşadı.

        Bodrum ilçesinde, çok sayıda yerli ve yabancı tatilci Kumbahçe, Paşatarlası, Gümbet, Bitez ve Ortakent başta olmak üzere ilçenin sahillerini doldurdu.

        Ula ilçesindeki Akyaka Mahallesi'nde Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler, denizde serinlemenin tadını çıkardı.

        Dalaman ilçesinde yaşanan aşırı sıcaktan etkilenen bir yarasa, kısa süreli baygınlık geçirdi. Dalaman Merkez Mahallesi'nde bir dükkana sığınan yarasa serin ortamda yaklaşık 30 dakika dinledikten sonra uçarak gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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