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        GÜNCELLEME - Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:57 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:57
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        GÜNCELLEME - Marmaris açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem
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        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 22.19'da merkez üssü Marmaris açıkları olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

        Depremin 44,4 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AA muhabirine, depremin ilçe açıklarında ve 44 kilometre derinlikte meydana geldiğini öğrendiklerini söyledi.

        Kaya, "Şu ana kadar ilçemizde herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil, saha tarama çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

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