Muğla'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada kask takmayan genç öldü

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Motosikletlerin devrildiği kazada Ali Aktaş ile diğer motosikletteki C.D. ile yolcu M.A. (22) yaralandı.

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