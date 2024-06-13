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        Muğla'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada kask takmayan genç öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kask takmayan genç öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 12:27 Güncelleme: 13.06.2024 - 12:27
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        Muğla'da 2 motosikletin çarpıştığı kazada kask takmayan genç öldü
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada kask takmayan genç öldü, 2 kişi yaralandı.

        C.D. (17) yönetimindeki 48 AOL 381 plakalı motosiklet, İçmeler Mahallesi Martı Otel Kavşağı'nda Ali Aktaş (24) idaresindeki motosikletle çarpıştı.

        Motosikletlerin devrildiği kazada Ali Aktaş ile diğer motosikletteki C.D. ile yolcu M.A. (22) yaralandı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine trafik polisi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Aktaş yapılan müdaheleye rağmen kurtarılamadı.

        Hayatını kaybeden sürücü Aktaş’ın kaskının takılı olmadığını öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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