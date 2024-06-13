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        Muğla'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü

        Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 14:54 Güncelleme: 13.06.2024 - 14:54
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        Muğla'da otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü öldü
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        Muğla'nın Dalaman ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

        Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Dalaman Havalimanı yolunda aynı yönde seyreden Aysun Çelik (66) yönetimindeki 48 AKD 576 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptı.

        Çarpmanın şiddetiyle savrulan Çelik yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Dalaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çelik, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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