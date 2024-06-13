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        Muğla'da ambulans helikopter Simge bebek için havalandı

        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalp rahatsızlığı bulunan 2 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 13.06.2024 - 15:05
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        Muğla'da ambulans helikopter Simge bebek için havalandı
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        Muğla'nın Menteşe ilçesinde, kalp rahatsızlığı bulunan 2 günlük Simge bebek, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün dünyaya gelen Simge Eren'e, fallot teyroloji (kalpte anomali) tanısı konuldu.

        Simge bebek, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

        Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen Simge bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

        Simge bebek, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi helikopter pistine inen ambulans helikopterle Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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