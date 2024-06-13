Muğla'da ambulans helikopter Simge bebek için havalandı

Tedavisi için Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilmesine karar verilen Simge bebek için Sağlık Bakanlığından ambulans helikopter talep edildi.

Simge bebek, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması ve yenidoğan yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi tarafından Komuta Kontrol Merkezine sevk talebinde bulunuldu.

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