Serbest dalış şampiyonu Molchanov, Fethiye'de yamaç paraşütü yaptı:
Yunanistan'da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenman için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan serbest dalış şampiyonu Alexey Molchanov, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Yunanistan’da düzenlenecek 8. Serbest Dalış Dünya Şampiyonası öncesinde antrenman için Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan serbest dalış şampiyonu Alexey Molchanov, yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1900 metrelik pistine çıkan Molchanov, hazırlıkların ardından pilot Murat Binici ile yarım saatlik ucuşun ardından Belcekız Plajı'na indi.
Yamaç paraşütü deneyimine ilişkin görüşlerini paylaşan Molchanov, "Ölüdeniz'in muhteşem manzarası ve Babadağ'ın sunduğu eşsiz uçuş deneyimi beni çok etkiledi. Denizlerin derinliklerinden gökyüzünün yükseklerine çıkmak harika bir duygu." dedi.
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