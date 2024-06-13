Muğla merkezli hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde hayvan hırsızlığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.
6 ay süren takibin ardından Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evleri ile eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 çift sahte plaka, 3 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait çok miktarda kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 9 cep telefonu, 6 kullanılmamış hayvan kulak küpesi, 19 kullanılmış hayvan kulak küpesi ile 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.
Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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