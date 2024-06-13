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        Muğla merkezli hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı

        Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 19:52 Güncelleme: 13.06.2024 - 19:52
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        Muğla merkezli hayvan hırsızlığı operasyonunda 3 kişi tutuklandı
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        Muğla ve Aydın'da düzenlenen eş zamanlı hayvan hırsızlığı operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Milas ilçesinde hayvan hırsızlığı şikayeti üzerine soruşturma başlattı.

        6 ay süren takibin ardından Muğla ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin evleri ile eklentilerinde yapılan aramalarda, 3 çift sahte plaka, 3 ruhsatsız av tüfeği ve tüfeklere ait çok miktarda kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 9 cep telefonu, 6 kullanılmamış hayvan kulak küpesi, 19 kullanılmış hayvan kulak küpesi ile 2 büyükbaş hayvan ele geçirildi.

        Şüpheliler jandarmadaki ifade işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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