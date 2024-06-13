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        Eski HDP Marmaris ilçe başkanı terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklandı

        Muğla'da terör örgütüne para topladığı iddia edilen eski HDP Marmaris ilçe başkanı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 20:57 Güncelleme: 13.06.2024 - 20:57
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        Eski HDP Marmaris ilçe başkanı terör örgütüne para topladığı iddiasıyla tutuklandı
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        Muğla'da terör örgütüne para topladığı iddia edilen eski HDP Marmaris ilçe başkanı tutuklandı.

        Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan soruşturma yürütülen bir şüpheli, 2015'te HDP Marmaris ilçe binasına gidip geldiğini ve o dönem ilçe başkanı olan A.İ'nin yönlendirmesiyle Marmaris'ten Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine gittiğini, buradan da yasa dışı yollarla Suriye’nin Ayn el-Arab (Kobani) bölgesine geçerek terör örgütüne katıldığını ifade etti.

        Şüpheli, ifadesinde "A.İ'nin Muğla'da 2015’te örgüte müzahir kişilerden sözde 'vergi' adı altında para toplayıp finans sağladığını" iddia etti.

        Zanlının iddialarının ardından Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri, A.İ. ile ilgili araştırma yaptı, Mali Suçları Araştırma Kurulunca hazırlanan raporu inceledi.

        Terör örgütüne para topladığı iddiasıyla gözaltına alınan A.İ, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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