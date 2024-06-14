Datça'da bir kişi denizde ölü bulundu
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi denizde ölü bulundu.
Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi denizde ölü bulundu.
İskele Mahallesi Liman mevkisinde deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerce yapılan incelemede haraketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
Cesedin, 41 yaşındaki Necati Büyükkaya'ya ait olduğu tespit edildi.
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