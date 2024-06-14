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        Datça'da bir kişi denizde ölü bulundu

        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi denizde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 13:23 Güncelleme: 14.06.2024 - 13:23
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        Datça'da bir kişi denizde ölü bulundu
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        Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi denizde ölü bulundu.

        İskele Mahallesi Liman mevkisinde deniz yüzeyindeki hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis, sahil güvenlik ve sağlık ekiplerine bildirdi.

        Ekiplerce yapılan incelemede haraketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Cesedin, 41 yaşındaki Necati Büyükkaya'ya ait olduğu tespit edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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