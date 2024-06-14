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        Muğla'da denizde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti

        Muğla'nın Datça ilçesinde denizde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:24 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:24
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        Muğla'da denizde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti
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        Muğla'nın Datça ilçesinde denizde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti.

        Yaka Mahallesi Palamutbükü sahili ile İskele Mahallesi Kargı mevkisinde denize giren Orhan Zagra (62) ve İbrahim Adanır (80), denizde fenalaştı.

        İhbar üzerine bölgeye, jandarma, polis, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sudan çıkarılan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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