Muğla'da denizde fenalaşan 2 kişi hayatını kaybetti

Ekiplerce sudan çıkarılan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaka Mahallesi Palamutbükü sahili ile İskele Mahallesi Kargı mevkisinde denize giren Orhan Zagra (62) ve İbrahim Adanır (80), denizde fenalaştı.

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