GÜNCELLEME - Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü

Muğla Valisi İdris Akbıyık, su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battığını belirterek, "Burada 2 pilot, bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi." dedi.

Vali Akbıyık, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 pilot ve orman memuru ile Milas'taki orman yangınında dumandan etkilenen 3 orman işçisini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti. Vali Akbıyık, şunları kaydetti: "Bugün Muğla'nın yanı sıra Aydın'ın Didim ilçesinde de bir orman yangını vardı. Su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battı ve burada 2 pilot ve bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi."