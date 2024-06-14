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        GÜNCELLEME - Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü

        Muğla Valisi İdris Akbıyık, su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battığını belirterek, "Burada 2 pilot, bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 18:58 Güncelleme: 14.06.2024 - 18:58
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        GÜNCELLEME - Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battığını belirterek, "Burada 2 pilot, bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi." dedi.

        Vali Akbıyık, olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Milas Devlet Hastanesi'ne getirilen 2 pilot ve orman memuru ile Milas'taki orman yangınında dumandan etkilenen 3 orman işçisini ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.

        Hastane çıkışında gazetecilere açıklama yapan Akbıyık, 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

        Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

        "Bugün Muğla'nın yanı sıra Aydın'ın Didim ilçesinde de bir orman yangını vardı. Su almak için Bafa Gölü'ne gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak nedeni belli olmayan bir şekilde su alırken battı ve burada 2 pilot ve bir personel vatandaşların ve ekiplerin yardımıyla kurtarıldı. Şu an Milas Devlet Hastanesi'ndeler ve herhangi bir sıkıntıları yok. Durumları iyi."

        Muğla'nın Menteşe ve Milas ilçelerinde bugün orman yangınları çıktığını ve yangınların söndürüldüğünü belirten Akbıyık, Milas ilçesindeki yangına ekiplerin 10 dakika içerisinde havadan ve karadan müdahale ettiklerini ve 14 haneyi boşalttıklarını kaydetti.

        Akbıyık, Milas'taki yangına 10 hava aracı, 64 arazöz, 184 işçinin müdahalesiyle yangının söndürldüğünü ve 48 hektarlık tarım arazisi ve ormanın zarar gördüğünü dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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