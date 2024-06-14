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        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 19:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 19:30
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        Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.

        Ekipler, durdurdukları lastik botta 1'i çocuk olmak üzere 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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