Muğla açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 17 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botları yönlendirildi.
Ekipler, durdurdukları lastik botta 1'i çocuk olmak üzere 17 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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