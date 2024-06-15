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        Marmaris Kaymakamı Kaya bayram mesajı yayımladı

        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:09 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:09
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        Marmaris Kaymakamı Kaya bayram mesajı yayımladı
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        Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaymakam Kaya, mesajında, Kurban Bayramı'nı birlik ve beraberlik için hep birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşayıp paylaştıklarını belirtti.

        Gelenek ve göreneklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına vesile olan bayramda yardımlaşma ve dayanışma içerisinde birbirimize ve ülkeye karşı sorumlulukların hatırlanmasını kaydeden Kaya, mesajında şunları kaydetti:

        "Millet olarak dini ve milli duyguların yoğun olarak yaşandığı bu değerli günlerde, sahip olduğumuz güzellikleri paylaşırken, toplumumuzda yardım ve desteğe muhtaç vatandaşlarımızın hatırlanması, kırgınlıkları ve dargınlıkları bir kenara bırakarak kardeşçe kucaklaşmayı ihmal etmemeliyiz. Vatandaşlarımızın ve özellikle de sürücülerimizin trafik kurallarına her zamankinden daha fazla riayet etmelerini, aşırı hız, yakın takip gibi trafik kuralı ihlallerinden kaçınmalarını, uykusuz, yorgun araç kullanmamalarını, her bir trafik kuralının en az bir hayat kadar değerli olduğunun bilinci içerisinde sevdikleriyle kazasız, sağlıklı ve iyi bayramlar geçirmelerini diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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