Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Güvercinlik Jandarma Uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra kontrol noktasında durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, çikolata ikram etti.

Misafirlerin ilçede bayram tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi. Çit, ilçeye üç günde 250 bine yakın aracın girmesini, nüfusun da bir milyonu aşmasını tahmin ettiklerini bildirdi. Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren ilçeye giriş yönünde, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Datça kara yolu boyunca trafik yoğunluğu yaşandı. Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Muğla-Marmaris kara yolu Çetibeli mevkisindeki uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.