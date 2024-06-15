Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:22 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Bodrum, Marmaris, Menteşe ve Fethiye ilçelerinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor. Bayramı Bodrum ilçesinde geçirmek isteyenler, kara yolu trafiğinde yoğunluğa neden oldu.

        Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, ilçe girişindeki Güvercinlik Jandarma Uygulama noktasında incelemelerde bulundu. Jandarma ve polis ekipleriyle bir süre sohbet eden Çit, daha sonra kontrol noktasında durdurulan sürücülerin bayramını kutladı, çikolata ikram etti.

        Misafirlerin ilçede bayram tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri amacıyla tüm kurumlarla tedbirler aldıklarını belirten Çit, güvenlik güçlerinin çok sayıda ekiple bayram görevine hazır olduğunu dile getirdi.

        Çit, ilçeye üç günde 250 bine yakın aracın girmesini, nüfusun da bir milyonu aşmasını tahmin ettiklerini bildirdi.

        Marmaris'te sabah saatlerinden itibaren ilçeye giriş yönünde, Ulusal Egemenlik Caddesi ve Datça kara yolu boyunca trafik yoğunluğu yaşandı.

        Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Muğla-Marmaris kara yolu Çetibeli mevkisindeki uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

        Muğla Emniyet Müdürlüğü Marmaris Bölge Trafik ekipleri, otogar çıkışında, Çetibeli Mahallesi yol kontrol noktasında otobüsleri durdurarak takograf, sürücü, araç belgesi ve yolculara emniyet kemeri denetimi yaptı.

        Menteşe ilçesinde de trafik uygulama noktaları ve ilçe giriş çıkışlarındaki akıllı kavşaklarda yoğunluk yaşandı.

        Ekipler, havadan da denetimler yaptı. Uygulama noktalarındaki ekipler, emniyet kemeri ve cep telefonuyla ilgili uyarıda bulunup vatandaşlara "hayırlı yolculuklar" diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Demek ki hazmedemediler"
        "Demek ki hazmedemediler"
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Prenses Kate aylar sonra halkın karşısında
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Firmalar ek seferler koydu! Otogarlar doldu taştı!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Katil babaya istenen ceza belli oldu!
        Münih'te Mourinho şov!
        Münih'te Mourinho şov!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        Kızını ve torununu katletmişti! İşte cani dedenin ifadesi!
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        "Kraliçe arı var" dediler uyuşturucu çıktı
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Unutulmaya yüz tutmuş bayram gelenekleri
        Peki Tarkan nerede?
        Peki Tarkan nerede?
        Baba-kız kavuştu
        Baba-kız kavuştu
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Erozyonla gelen toprak yorgan gibi korumuş!
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        Çantalar ve buluşmalar konuşuldu
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        'Adana Kralı' kentin tanıtımı için çalışıyor
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        İlk 50’deki en iyi 10 animasyon filmi
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        Düzenli cilt bakımının öncesi sonrası kareleri!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        EURO 2024 rekorla başladı!
        Görkemli açılış!
        Görkemli açılış!
        Haftanın gündemi Taylor
        Haftanın gündemi Taylor
        Dünyanın en iyisi
        Dünyanın en iyisi
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"
        "AP seçimlerinin dinamikleri farklı"

        Benzer Haberler

        Muğla'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Muğla'da günübirlik kiralanan evler denetlendi
        Jandarma Teşkilatının 185'inci yılı dolayısıyla Bodrum Kalesi'ne Türk Bayra...
        Jandarma Teşkilatının 185'inci yılı dolayısıyla Bodrum Kalesi'ne Türk Bayra...
        Marmaris Kaymakamı Kaya bayram mesajı yayımladı
        Marmaris Kaymakamı Kaya bayram mesajı yayımladı
        Fethiyespor oyuncu yetiştirecek
        Fethiyespor oyuncu yetiştirecek
        Bodrum FK'dan çifte kupalı tatil
        Bodrum FK'dan çifte kupalı tatil
        Bodrum'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği
        Bodrum'da Uluslararası Yoga Günü Etkinliği