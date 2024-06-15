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        Jandarma Teşkilatının 185'inci yılı dolayısıyla Bodrum Kalesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı

        Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Bodrum Kalesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 15:23 Güncelleme: 15.06.2024 - 15:23
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        Jandarma Teşkilatının 185'inci yılı dolayısıyla Bodrum Kalesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı
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        Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Bodrum Kalesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da kutlama yapıldı.

        Bu kapsamda Bodrum Kalesi'nin surlarına Türk Bayrağı yansıtıldı. Ortaya çıkan görüntü, büyük beğeni topladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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