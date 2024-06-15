Jandarma Teşkilatının 185'inci yılı dolayısıyla Bodrum Kalesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı
Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Bodrum Kalesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.
Jandarma Teşkilatının 185'inci kuruluş yıl dönümü kapsamında Bodrum Kalesi'ne Türk Bayrağı yansıtıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından da kutlama yapıldı.
Bu kapsamda Bodrum Kalesi'nin surlarına Türk Bayrağı yansıtıldı. Ortaya çıkan görüntü, büyük beğeni topladı.
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