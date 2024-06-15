Muğla'da günübirlik kiralanan evler denetlendi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması için il genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan evlere yönelik eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.

Muğla'da tatilcilerin Kurban Bayramı dolayısıyla günübirlik kiralanan evlerde mağduriyet yaşamaması için denetim yapıldı.

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