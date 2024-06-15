Muğla'da karakılçık buğdayı hasadı yapıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ekimi yapılan karakılçık buğdayının hasadı yapıldı.

Menteşe Belediyesi tarafından karakılçık buğdayını tekrar ekme, yaygınlaştırma ve buğday üreticilerine destek verme amacıyla başlatılan proje kapsamında Yerkesik Mahallesi'ndeki 20 dönüm tarım arazisine karakılçık buğdayı ekildi.

Karakılçık buğdayını yaygınlaştırma, buğday üreticisine ve hayvan yetiştiricilerine destek olmak adına başlatılan çalışmaların meyvesini verdiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Gönca Köksal, kentte ata tohumlarından karakılçık buğdayı ektiklerini söyledi.

Yerkesik Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bodrum Belediyesi ile ortak yürüttükleri çalışmanın amacının kaybolmaya yüz tutmuş karakılçık buğdayının üretimini yeniden arttırmak olduğunu belirten Köksal, "Hasadını yaptığımız buğdaylardan un elde etmenin yanı sıra bir kısmını da gelecek nesillere aktarabilmek için tohumluk olarak kullanacak ve saklayacağız." dedi.

Köksal, bölgede yetişen tarımsal ürünlere ve ata tohumlarına sahip çıkarak, verimli toprakların potansiyelini arttırmak için kooperatiflerle iş birliği içerisinde çalışacaklarını dile getirdi.