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        Ressam Devrim Erbil'in "Yatay Derinlik" sergisi Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

        Ressam Devrim Erbil'in sanat hayatının tüm dönemlerinden eserlerin yer aldığı "Yatay Derinlik" sergisi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 01:00 Güncelleme: 16.06.2024 - 01:00
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        Ressam Devrim Erbil'in "Yatay Derinlik" sergisi Bodrum'da sanatseverlerle buluştu
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        Ressam Devrim Erbil'in sanat hayatının tüm dönemlerinden eserlerin yer aldığı "Yatay Derinlik" sergisi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.

        Titanic Luxury Collection Hotel'de bulunan MAJİ Art Gallery'deki serginin açılışına, cemiyet, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

        Usta sanatçının eserlerinde kullandığı tüm uygulama tekniklerinin sunumu, Uğur Batı küratörlüğünde gerçekleşti. Sergi, Gaye Donay liderliğinde hazırlandı.

        Devrim Erbil, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eserlerinde paylaşımcı olmayı, insanları mutlu etmeyi amaçladığını söyledi.

        İnsanların resmi önünde 10 saniye bir mutluluk nefesi almasını istediğini belirten Erbil, "Bunların yüzlercesi bir araya geldiğinde, yıllarca bu üst üste eklendiğinde birçok insan mutlu olur. Ben insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Benim resimlerimi sevenler, ona severek bakanlar, baktığı zaman mutlu olanların sayısı arttıkça ben de sanatımda başarılı olduğumu hissediyorum." dedi.

        Serginin en güzel yanının olağanüstü bir ortamda, olağanüstü bir küratörle çalışmanın olduğunu aktaran Erbil, hem otel yönetiminin hem de Maji Art Gallery kurucusu Gaye Donay'ın sergiyi ne kadar önemsediğini çok içten bildiğini ve bunun başarısını onlara borçlu olduğunu dile getirdi.

        Bodrum'a yakışır bir sergi olduğuna dikkati çeken Erbil, şöyle konuştu:

        "Bodrum'un yüz akı oldu. Bu yalnız benim eserlerim değil, oğlumun eserleri vardı ve asistanım Neslihan'ın vardı. Benimle beraber asistanım hem heykel, hem resim yapan, çok özel bir yetenek. Ben onu keşfettim. Kısa sürede bu ilginç sergiyi hazırladı. O yüzden onların ilgisi, herkesin heyecanla bunu hazırlamaya çalışması ve yakında çıkacak olan 'yatay derinlik' adlı kitapla da bu serginin ve benim yapmak istediklerimi felsefi boyutu ortaya konacak."

        Maji Art Gallery kurucusu Gaye Donay da Devrim Erbil ile sergi yapabilmenin kendileri için büyük bir onur olduğunu kaydetti.

        Sadece sergi değil onu bütünleyen ve geliştiren "yatay derinlik" adı altında çok özel bir kitap çıkartacaklarını belirten Donay, bu kitabın şu ana kadar Türk çağdaş sanatının usta ressamı Devrim Erbil'in yapılmış en önemli kitaplarından bir tanesi olacağını vurguladı.

        Serginin küratörü Uğur Batı da sergi ve "yatay derinlik" kitabı hakkında bilgilendirmede bulundu.

        - Pervin Ersoy'da sergiyi gezdi

        Sergiyi gezenler arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da Devrim Erbil'in eserlerini çok beğendiğini aktardı.

        Erbil'in sergilerine özellikle gitmeye çalıştığını belirten Ersoy, "Atatürk Kültür Merkezi'nde de çok güzel sergisi vardı. Orayı gezdiğimde de aklımda kalan metalik işleri vardı. Bodrum'daki bu sergisine özellikle o işleri görmek için tekrar gelmiştim. Bu işler son dönemde benim en keyif aldığım, gerçekten hocanın en beğendiğim işlerinden. Bir tane de kendime almak için geldim bu sergiye ve de çok beğendim." ifadesini kullandı.

        Şarkıcı Keremcem de Devrim Erbil'in çağdaş Türk resminin ve sanatının duayenlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, sergide bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

        2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'nün sahibi olan Devrim Erbil'in sergisi, temmuz sonuna kadar gezilebilecek.

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