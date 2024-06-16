Ressam Devrim Erbil'in "Yatay Derinlik" sergisi Bodrum'da sanatseverlerle buluştu

Ressam Devrim Erbil'in sanat hayatının tüm dönemlerinden eserlerin yer aldığı "Yatay Derinlik" sergisi, Bodrum'da sanatseverlerle buluştu.

Titanic Luxury Collection Hotel'de bulunan MAJİ Art Gallery'deki serginin açılışına, cemiyet, sanat ve iş dünyasının önemli isimleri katıldı.

Usta sanatçının eserlerinde kullandığı tüm uygulama tekniklerinin sunumu, Uğur Batı küratörlüğünde gerçekleşti. Sergi, Gaye Donay liderliğinde hazırlandı.

Devrim Erbil, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, eserlerinde paylaşımcı olmayı, insanları mutlu etmeyi amaçladığını söyledi.

İnsanların resmi önünde 10 saniye bir mutluluk nefesi almasını istediğini belirten Erbil, "Bunların yüzlercesi bir araya geldiğinde, yıllarca bu üst üste eklendiğinde birçok insan mutlu olur. Ben insanları mutlu etmeye çalışıyorum. Benim resimlerimi sevenler, ona severek bakanlar, baktığı zaman mutlu olanların sayısı arttıkça ben de sanatımda başarılı olduğumu hissediyorum." dedi.

Serginin en güzel yanının olağanüstü bir ortamda, olağanüstü bir küratörle çalışmanın olduğunu aktaran Erbil, hem otel yönetiminin hem de Maji Art Gallery kurucusu Gaye Donay'ın sergiyi ne kadar önemsediğini çok içten bildiğini ve bunun başarısını onlara borçlu olduğunu dile getirdi.