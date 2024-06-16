Marmaris'te tatilcilere şekerli, broşürlü yangın uyarısı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla bayram tatili için yöreye gelenleri bilgilendiriyor.

Bayram tatili nedeniyle araç ve insan trafiğinin en yoğun olduğu Muğla bölgesinde polis ve jandarma kontrol noktalarında tatilcilere, orman yangınlarına karşı uyarıcı broşür dağıtıldı.

Marmaris Çetibeli jandarma kontrol noktasında, Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, broşürlerin yanı sıra vatandaşlara şeker ve kolonya ikramında bulundu.

Dağıtılan broşürlerde, "Mangal, semaver ve kamp ateşimizi müsaade edilen yerlerde yakalım. Ormanlarımızı yangınlardan koruyalım", "Semaver keyfiniz kederimiz olmasın", "Ormanlarda izin verilen ve ocak yeri olarak belirlenen yerler dışında ateş yakmak yasaktır" ibareleri yer alıyor.