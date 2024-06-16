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        Marshall Adaları bayraklı gemiyle Bodrum'a 1191 turist geldi

        Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Vista" isimli yolcu gemisiyle 1191 turist geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 10:42 Güncelleme: 16.06.2024 - 10:42
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        Marshall Adaları bayraklı gemiyle Bodrum'a 1191 turist geldi
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        Muğla'nın Bodrum ilçesine, Marshall Adaları bayraklı "Vista" isimli yolcu gemisiyle 1191 turist geldi.

        Antalya Limanı'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı 242 metre uzunluğundaki gemi, Bodrum Cruise Port Limanı'na yanaştı. Gemide, çoğu ABD'li 1191 yolcu ve 784 personel bulunduğu belirtildi.

        Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen yolcular Paşatarlası, Kumbahçe sahilinde yürüdü, tarihi alanları gezdi. Bazı turistler de hediyelik eşya satan işletmelerden alışveriş yaptı.

        Yolcu gemisi, akşam saatlerinde Kuşadası Limanı'na hareket edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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