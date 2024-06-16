Bodrum'da 122 düzensiz göçmen yakalandı

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, hareket halindeki yelkenli tekne ve lastik botu durdurarak aralarında çocukların da bulunduğu 122 düzensiz göçmeni yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında farklı zamanlarda, yelkenli tekne ve lastik içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

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