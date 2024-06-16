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        Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesi açıklarında 18'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 21:35 Güncelleme: 16.06.2024 - 21:35
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        Muğla açıklarında 62 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesi açıklarında 18'i çocuk 62 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Bodrum açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları görevlendirildi.

        Ekiplerce İtalya rotası üzerinde durdurulan teknedeki 15'i çocuk 52 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Marmaris'in Namlıalan Koyu'nda da karadan ulaşımın olmadığı bölgede bir grup düzensiz göçmenin yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alındı. Bölgeye Sahil Güvenlik botu ile Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler tarafından karadaki 3'ü çocuk 10 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

        Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla da 2 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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