Muğla'da bayramlaşma töreni

Muğla'da Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Muğla Valiliği bahçesindeki programda, Vali İdris Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık, törene katılan protokol üyeleri ve vatandaşların bulunduğu masaları gezerek, katılımcılarla tek tek bayramlaştı.

Bayramlaşma törenine, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz, CHP Muğla Milletvekilleri Cumhur Uzun, Gizem Özcan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, siyasi patilerin il başkanları, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramların, insanların kırgınlıklarını, dargınlıklarını giderdiği, sevgi hoşgörü ve barışın hakim olduğu, günler olduğunu belirten Akbıyık, "Bayram nedeniyle ilimize çok sayıda yerli turist geliyor. Bir taraftan misafirlerimizin huzur içerisinde, mutlu olarak tatillerini geçirmeleri için güvenlik güçlerimiz, havadan ve karadan teyakkuz halinde denetimlerine devam ediyor." dedi.

Kente tatil için gelen ve yolda olan vatandaşlara orman yangını uyarısı da yapan Akbıyık, "Havalar çok sıcak geçiyor. Geçtiğimiz günlerde ilimizde orman yangınları yaşandı. Özellikle vatandaşlardan araçlarından sigara izmariti atmamalarını, ormanda piknik yapmamalarını rica ediyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin huzur ve barış içerisinde bir bayram geçirdiğine vurgu yapan Akbıyık, "Ancak diğer yerlerdeki insanlar bizler kadar şanslı değiller. Bugün Gazze’de bombalar patlıyor. Binlerce kadın, çocuk hayatını kaybediyor. Bu bayram vesilesi ile Gazze'ye Allah'tan yardım diliyoruz. İnşallah dünyanın hiçbir yerinde hiçbir millet bu zulme maruz kalmasın." ifadesini kullandı.