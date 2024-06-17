"Marella Discovery" 1695 yolcusuyla Marmaris'e geldi

Marmaris Cruise Port Limanı'ndan "ana liman" (homeport) hizmeti alan gemiden ayrılan bazı yolcular, bir hafta ilçedeki otellerde konaklayacak. İlçeden de 350 yolcu, sonraki tura katılmak üzere gemiye bindi.

Bazı turistler de Dalyan Kaunos turuna katıldı.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret edip, deniz kenarındaki restoran ve kafelerde vakit geçirdi.

Heraklion Limanı'ndan gelen ve Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İngiliz 1695 yolcu ve 743 personel bulunduğu belirtildi.

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