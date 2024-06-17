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        Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor

        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 17.06.2024 - 13:07
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        Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor
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        Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinin bulunduğu Muğla'da, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de tatilciler sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Hava sıcaklığının 38, deniz suyu sıcaklığının 27 derece kaydedildiği "Sakin Kent" unvanlı Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yerli ve yabancı turistler sahilleri hareketlendirdi.

        Sabahın erken saatlerinden itibaren günübirlik turlara katılan çok sayıda ziyaretçi, teknelerle Gökova Körfezi'nin koylarını gezerek mavi sularda yüzme imkanı buldu.

        Akçapınar, Çınar ve Turnalı sahillerinde de turistler denize girip güneşlendi. Gökova Körfezi'ne dökülen Kadın Azmağı Deresi'ne düzenlenen turlara katılanlar, teknelerle dereyi gezdi.

        Akyaka'da yerli ve yabancı sörf tutkunları, uçurtma ve rüzgar sörfü yaptı. Akçapınar sahilinde sörfçülerin rüzgarla dansını tatilciler de ilgiyle izledi.

        Marmaris'te Uzunyalı, İçmeler ve Turunç plajları ile Orhaniye Mahallesi'ndeki Kız Kumu Plajı ve Çamlı Mahallesi'ndeki Sedir Adası Kleopatra Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Polis ve zabıta ekipleri plajlarda denetim yaptı.

        Selimiye Sığlimanı Plajı ve Turgut Mahallesi'ndeki plaj ve şelaleye de tatilciler ilgi gösterdi.

        Bodrum ilçesinde de tatilciler Torba, Gündoğan, Kumbahçe, Paşatarlası, Türkbükü ve Ortakent-Yahşi gibi bölgenin ünlü sahillerde tatilciler denize girdi.

        Bodrum Körfezi ve koylarda ise yat yoğunluğu devam etti.

        Fethiye Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Belcekız ile Kumburnu plajlarında tatilciler denize girerek serinlemeye çalıştı, bazıları da su sporları yaptı.

        Macera tutkunu tatilciler ise Babadağ’dan yamaç paraşütü yaprak eşsiz Ölüdeniz manzarasını izleme fırsatı buldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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