Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2024 - 17:15 Güncelleme: 17.06.2024 - 17:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

        Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor.

        Fethiye ilçesine gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne gidilebilen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri yolda ve bazı kavşaklarda görev yaptı.

        Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park edip sahile yürüyerek ulaştı.

        Kurban Bayramı'nın ikinci gününde özellikle İzmir, Aydın, Denizli, Burdur ve Isparta'dan gelen ziyaretçiler, Muğla-Ula kara yolu ile Marmaris-Akyaka kara yolunda uzun kuyruk nedeniyle bir süre beklemek zorunda kaldı.

        Akyaka'daki giriş ile çıkış noktalarında trafik yoğunluğunu azaltmak ve yol kontrolünü sağlamak için çok sayıda jandarma trafik timi görev yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        İzmir'de şehrin yakınında yangın!
        Karşılaşma oynanıyor
        Karşılaşma oynanıyor
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Sedef'in katili suç makinesi çıktı!
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Fransa'da aşırı sağ protestosu
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Otomobilden emekleyerek çıkmıştı! Kaybolan yaralı konuştu!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Uyanık kalmak için etkili 7 yol!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Bizim Çocuklar sahne alıyor!
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Habertürk MİT'in hafızası olan müzede
        Ünlü çiftin keyif saati
        Ünlü çiftin keyif saati
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Netanyahu Savaş Kabinesini feshetti
        Chamberlain’e talip var
        Chamberlain’e talip var
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Eski sevgili çiftin kavgasını ayırmaya çalıştı! Feci son!
        Anneliğin karanlık yüzü
        Anneliğin karanlık yüzü
        Sahillerde vergi denetimi
        Sahillerde vergi denetimi
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Çayı merak ettiler... Hollanda'dan Rize'ye geldiler
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Binlerce yıllık kayalar ne anlatıyor?
        Mourinho'nun prensleri!
        Mourinho'nun prensleri!
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        30 binin üstünde ağaç dikti! "Bir baktım her yer orman olmuş"
        Ünlülerden tatil pozları
        Ünlülerden tatil pozları
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?
        Hangi baharat hangi hastalığa iyi gelir?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
        Bodrum'da bayramın 2'nci gününde sahiller doldu
        Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor
        Muğla sahillerinde bayramın ikinci gününde de hareketlilik sürüyor
        "Marella Discovery" 1695 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        "Marella Discovery" 1695 yolcusuyla Marmaris'e geldi
        Menteşe "Muğla bacalı" evleri ve tarihi yapılarıyla turist çekiyor
        Menteşe "Muğla bacalı" evleri ve tarihi yapılarıyla turist çekiyor
        Muğla'da bayramlaşma töreni
        Muğla'da bayramlaşma töreni
        Bodrum FK'da Yusuf iddiası
        Bodrum FK'da Yusuf iddiası