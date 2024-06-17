Muğla'da kara yollarında bayram hareketliliği yaşanıyor

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Muğla'da, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

Bayram tatilini geçirmek üzere Muğla'ya gelen ziyaretçiler, turistik ilçeleri hareketlendirmeye devam ediyor.

Fethiye ilçesine gelen tatilciler, Ölüdeniz Mahallesi'ne gidilebilen yolda yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluşturdu. Trafikte aksamaların önüne geçmek için jandarma ekipleri yolda ve bazı kavşaklarda görev yaptı.

Mahalledeki Belcekız ile Kumburnu plajlarına gitmek isteyen bazı tatilciler ise kuyruk nedeniyle araçlarını park edip sahile yürüyerek ulaştı.